Россия заявила о срыве обмена пленными по вине Украины, Коорштаб опроверг
Заявления российской стороны о том, что Украина якобы перенесла обмен пленными, запланированный на выходные, а также о репатриации тел, не соответствуют действительности.
Источники: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Минобороны Украины, заявление руководителя российской переговорной группы Владимира Мединского
Детали: В Координационном штабе подчеркнули, что Украина передала списки на обмен. В то же время Россия предоставила списки, не соответствующие этим договорённостям.
Украина направила соответствующие комментарии и ожидает следующего шага от российской стороны.
Дословно: "Что касается репатриации тел – действительно была достигнута договорённость. Однако дата не была согласована. Вместо последовательного выполнения согласованного алгоритма российская сторона прибегла к односторонним действиям, не согласованным в рамках совместного процесса".
Детали: В Минобороны Украины призвали Россию не создавать искусственных препятствий и не делать лживых заявлений. Также подчеркнули, что украинская сторона столкнулась с очередными попытками "переиграть" договорённости постфактум.
Ранее Мединский заявил, что Украина якобы перенесла обмен пленными. По его словам, первая партия из 1212 тел уже доставлена в район обмена в рефрижераторах.
Также был передан список из 640 украинских военнопленных, которые подпадают под согласованные категории. Однако российская сторона обвиняет Украину в "неожиданном" переносе обмена и передачи тел на неопределённый срок. По заявлению РФ, украинская делегация не прибыла на место обмена.
Что этому предшествовало:
- Накануне, 6 июня, Россия распространила фейк о якобы начале репатриационных мероприятий, а затем заявила, что "Украина отказалась забирать тела своих граждан". Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подчеркнул, что РФ спекулирует на чувствительной теме, а подготовка к обмену продолжается.
- На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации также согласовали обмен "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- Президент Зеленский заявлял, что на выходных планируются два этапа обмена военнопленными и освобождение 500 украинских военнослужащих.