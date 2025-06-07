Россия заявила о срыве обмена пленными по вине Украины, Коорштаб опроверг

Заявления российской стороны о том, что Украина якобы перенесла обмен пленными, запланированный на выходные, а также о репатриации тел, не соответствуют действительности.

Источники: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Минобороны Украины, заявление руководителя российской переговорной группы Владимира Мединского

Детали: В Координационном штабе подчеркнули, что Украина передала списки на обмен. В то же время Россия предоставила списки, не соответствующие этим договорённостям.

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Украина направила соответствующие комментарии и ожидает следующего шага от российской стороны.

Дословно: "Что касается репатриации тел – действительно была достигнута договорённость. Однако дата не была согласована. Вместо последовательного выполнения согласованного алгоритма российская сторона прибегла к односторонним действиям, не согласованным в рамках совместного процесса".

Детали: В Минобороны Украины призвали Россию не создавать искусственных препятствий и не делать лживых заявлений. Также подчеркнули, что украинская сторона столкнулась с очередными попытками "переиграть" договорённости постфактум.

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Ранее Мединский заявил, что Украина якобы перенесла обмен пленными. По его словам, первая партия из 1212 тел уже доставлена в район обмена в рефрижераторах.

Также был передан список из 640 украинских военнопленных, которые подпадают под согласованные категории. Однако российская сторона обвиняет Украину в "неожиданном" переносе обмена и передачи тел на неопределённый срок. По заявлению РФ, украинская делегация не прибыла на место обмена.

Что этому предшествовало: