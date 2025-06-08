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СМИ: В США считают, что "месть" РФ за "Паутину" еще впереди

Мария Емец, Роман ПетренкоВоскресенье, 8 июня 2025, 11:42
СМИ: В США считают, что месть РФ за Паутину еще впереди
фото дронов с операции "паутина", уп

В Соединенных Штатах считают, что Москва еще готовит ответ на украинскую операцию "Паутина", в результате которой на аэродромах базирования уничтожили или повредили десятки самолетов стратегической авиации.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: Американские чиновники, которые общались с агентством на условиях анонимности, рассказали, что - по оценкам американских служб - реальный "ответный удар" от России за операцию СБУ "Паутина" еще впереди, несмотря на то, что в Москве назвали таким ответом масштабную воздушную атаку в ночь на пятницу.

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Возможное время такого удара еще неизвестно, по словам одного из собеседников, это потенциально может быть "в ближайшие дни" и это может быть "асимметричный" удар, в смысле, что он не будет похожим на то, что произошло во время операции "Паутина".

Второй собеседник сказал, что вероятно это будет комбинированная воздушная атака с применением различных средств.

Еще один источник из западных дипломатических кругов сообщил, что хотя "ответ" России вероятно начался с предыдущими ударами на этой неделе, дальше еще будет эскалация с попытками поразить что-то символическое для Украины, как, например, правительственные учреждения.

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Эксперт Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир одновременно отметил в комментариях для материала, что Россия - учитывая то, что уже применяла против Украины - не особо имеет пространство для значительной эскалации.

РосcиявойнаСШАСБУ
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