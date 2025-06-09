В России после атаки горит завод, работающий на вооруженные силы

Пожар на заводе в РФ. Фото из Telegram-канала Astra

В городе Чебоксары, что в Чувашской Республике РФ, в результате дроновой атаки произошел пожар на АО "ВНИИР-Прогресс", которое производит для российской армии приемники "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ. Завод приостановил работу.

Источник: глава Чувашии Олег Николаев и Минобороны России в Telegram и российский Telegram-канал Astra

Прямая речь Николаева: "Два БпЛА упали на территории АО "ВНИИР", из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов – угрозы для людей нет".

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Детали: Чиновник ничего не упомянул о последствиях атаки на заводе, только отметил, что жертв и пострадавших нет, а "все службы работают в усиленном режиме".

Момент атаки безпілотника на завод в РФ. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/3MqG5gNHI0 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 9, 2025

Однако Telegram-канал Astra публикует много фото и видео пожара на заводе.

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У місті Чебоксари, що в Чуваській Республіці РФ, унаслідок дронової атаки сталася пожежа на АТ "ВНДІР-Прогрес", що виробляє для російської армії приймачі "Комета". Завод призупинив роботу. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/Bhv4VpivwL — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 9, 2025

Справка: АО "ВНИИР-Прогресс" входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Согласно сайту предприятия, оно разрабатывает и производит "научно-техническую продукцию, программно-аппаратные комплексы, системы автоматизации и управления, электротехнические изделия, электронную компонентную базу, электронные модули и радиоэлектронную продукцию".

Astra сообщает, что этот завод производит для российской армии приемники спутникового сигнала семейства "Комета/Комета М", которые помогают армии РФ обходить украинские системы РЭБ.

Этот завод расположен за более чем тысячу км от Украины.



Минобороны РФ заявило, что за ночь ПВО якобы уничтожила и перехватила "49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа". В частности, по 13 БпЛА якобы сбили над Курской и Нижегородской областями, по 9 – над Воронежской и Орловской, по 2 БпЛА – над Брянской областью и Чувашской Республикой и 1 – над Белгородской областью РФ.

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