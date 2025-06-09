Оккупанты атаковали Ровенскую область: ранен человек

Один человек получил ранения в результате российской ночной атаки в Ровенской области.

Источник: глава ОВА Александр Коваль в Telegram

Прямая речь главы области: "Очень тяжелая ночь для Ровенской области. Наша область подверглась мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, один гражданский человек ранен".

Реклама:

Детали: По словам Коваля, силы ПВО уничтожили "большое количество вражеских целей".

"На месте работают представители Сил обороны и других служб. Больше информации о последствиях ночной атаки – позже", – написал глава ОВА.

Предыстория:

РЕКЛАМА: