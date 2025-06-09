Оккупанты атаковали Ровенскую область: ранен человек
Понедельник, 9 июня 2025, 08:03
Один человек получил ранения в результате российской ночной атаки в Ровенской области.
Источник: глава ОВА Александр Коваль в Telegram
Прямая речь главы области: "Очень тяжелая ночь для Ровенской области. Наша область подверглась мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, один гражданский человек ранен".
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Детали: По словам Коваля, силы ПВО уничтожили "большое количество вражеских целей".
"На месте работают представители Сил обороны и других служб. Больше информации о последствиях ночной атаки – позже", – написал глава ОВА.
Предыстория:
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- В воскресенье вечером и в понедельник ночью в ряде областей было зафиксировано движение вражеских ударных БПЛА и ракет.
- По данным Воздушных сил, над Ровенской областью было несколько групп "Шахедов".