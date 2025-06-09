По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ-31K: в Ровенской области работали силы ПВО

Утром 9 июня по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К - носителя ракеты "Кинжал". Враг снова атаковал Ровенскую область, в области работала ПВО.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ, "Суспільне", председатель Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!"

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Обновлено: Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении ракет в сторону Ровенской области.

Через несколько минут корреспонденты "Суспільного" отметили, что в Ровно были слышны звуки взрыва.

В 9:30 в регионах Украины начали отменять воздушную тревогу. Опасность продолжалась 35 минут.

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Обновлено в 9:35: Председатель Ровенской ОВА сообщил, что утром оккупанты снова атаковали Ровенскую область. В области работала ПВО. Разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним: