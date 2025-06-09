Генштаб: ССО ударили по аэродрому "Саваслейка", поражены два российских самолета

В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Как известно, государство-агрессор использует его для ударов по территории Украины. С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

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Дословно: "По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34).

Результаты боевой работы уточняются".

Что предшествовало: Минобороны РФ заявило, что в ночь на 9 июня российская ПВО якобы уничтожила и перехватила "49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа". В частности, по 13 БпЛА якобы сбили над Курской и Нижегородской областями.