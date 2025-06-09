Зеленский: Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, Курской и Сумской областях

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июня сообщил, где продолжаются самые интенсивные бои на фронте.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении и также в районах Курской операции, также в приграничье Сумской области. Всюду российская тактика одна - они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют наши украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить.

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Но этот их потенциал все же не бесконечен, и поэтому определенный уровень российских потерь и наша активность должны сдержать и сдерживают российское продвижение".

Детали: Президент также поблагодарил 117-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду, 72-ю отдельную механизированную бригаду, 47-ю отдельную механизированную бригаду и 80-ю отдельную бригаду ДШВ и каждое подразделение на Сумщине, на Харьковщине.

Что предшествовало:

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В ОСУВ "Хортица" ранее в понедельник сообщили, что на Покровском направлении есть значительное давление врага по всей длине фронта, там постоянно более 50 боестолкновений в сутки.