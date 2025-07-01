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Во временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян после атаки дронов – Коваленко

Иван ДьяконовВторник, 1 июля 2025, 01:31
Во временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян после атаки дронов – Коваленко
фото из соцсетей

В ночь на 1 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы, после удара беспилотников на нескольких объектах бушуют пожары.

Источник: "Донбасс Реалии", руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко

Детали: Местные телеграмм-каналы публикуют видео моментов взрывов: на опубликованных кадрах слышен звук дронов и видны большие очаги огня.

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Российское государственное пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на оккупационные власти так называемой "ЛНР" заявило, что над Луганском пролетало более 20 беспилотников.

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По словам Коваленко, во временно оккупированном Луганске "горит логистика россиян".

Украинское военное командование взрывы не комментировало. Редакция пока не может независимо проверить эту информацию.

Предыстория:

Луганскроссийско-украинская войнабеспилотники
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