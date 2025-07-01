Во временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян после атаки дронов – Коваленко

В ночь на 1 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы, после удара беспилотников на нескольких объектах бушуют пожары.

Источник: "Донбасс Реалии", руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко

Детали: Местные телеграмм-каналы публикуют видео моментов взрывов: на опубликованных кадрах слышен звук дронов и видны большие очаги огня.

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У тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленкоhttps://t.co/N2hSRLynqR pic.twitter.com/r8Fk9iuzQX — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 30, 2025

Российское государственное пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на оккупационные власти так называемой "ЛНР" заявило, что над Луганском пролетало более 20 беспилотников.

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По словам Коваленко, во временно оккупированном Луганске "горит логистика россиян".

Украинское военное командование взрывы не комментировало. Редакция пока не может независимо проверить эту информацию.

Предыстория: