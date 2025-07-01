Во временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян после атаки дронов – Коваленко
В ночь на 1 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы, после удара беспилотников на нескольких объектах бушуют пожары.
Источник: "Донбасс Реалии", руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко
Детали: Местные телеграмм-каналы публикуют видео моментов взрывов: на опубликованных кадрах слышен звук дронов и видны большие очаги огня.
У тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленкоhttps://t.co/N2hSRLynqR pic.twitter.com/r8Fk9iuzQX— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 30, 2025
Российское государственное пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на оккупационные власти так называемой "ЛНР" заявило, что над Луганском пролетало более 20 беспилотников.
По словам Коваленко, во временно оккупированном Луганске "горит логистика россиян".
Украинское военное командование взрывы не комментировало. Редакция пока не может независимо проверить эту информацию.
Предыстория:
- Вечером понедельника во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, возникли пожары.