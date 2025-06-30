Вечером понедельника во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, возникли пожары.

Источник: "Донбасс Реалии", руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко

Детали: По данным местных телеграмм-каналов над городом густой дым, горит здание и торговые ряды. Очевидцы комментируют, что пострадало здание гостиницы.

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Подконтрольные группировке "ДНР" СМИ сообщают о "прилете" в районе здания Донецкого института цветных металлов, вероятно, есть пострадавшие.

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи pic.twitter.com/xKMAvKvBPI — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 30, 2025

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Коваленко написал о "ювелирной работе" в оккупированном Донецке и добавил, что "там очень жирно".

Оккупационные власти об обстреле пока не сообщали. Украинское командование взрывы не комментировало. Редакция пока не может независимо проверить эту информацию.