Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы
Вечером понедельника во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, возникли пожары.
Источник: "Донбасс Реалии", руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко
Детали: По данным местных телеграмм-каналов над городом густой дым, горит здание и торговые ряды. Очевидцы комментируют, что пострадало здание гостиницы.
Подконтрольные группировке "ДНР" СМИ сообщают о "прилете" в районе здания Донецкого института цветных металлов, вероятно, есть пострадавшие.
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи pic.twitter.com/xKMAvKvBPI— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 30, 2025
Коваленко написал о "ювелирной работе" в оккупированном Донецке и добавил, что "там очень жирно".
Оккупационные власти об обстреле пока не сообщали. Украинское командование взрывы не комментировало. Редакция пока не может независимо проверить эту информацию.