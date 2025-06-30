Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы

Татьяна ОлейникПонедельник, 30 июня 2025, 23:38
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы
Фото из соцсетей

Вечером понедельника во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, возникли пожары.

Источник: "Донбасс Реалии", руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко

Детали: По данным местных телеграмм-каналов над городом густой дым, горит здание и торговые ряды. Очевидцы комментируют, что пострадало здание гостиницы.

Реклама:

Подконтрольные группировке "ДНР" СМИ сообщают о "прилете" в районе здания Донецкого института цветных металлов, вероятно, есть пострадавшие.

РЕКЛАМА:

Коваленко написал о "ювелирной работе" в оккупированном Донецке и добавил, что "там очень жирно".

Оккупационные власти об обстреле пока не сообщали. Украинское командование взрывы не комментировало. Редакция пока не может независимо проверить эту информацию.

Донецквзрывоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
документ Шмыгаль на запрос адвоката объяснил, почему нельзя отстранить Чернышова
Компания DIM прекратила сотрудничество с маркетологом, которая внесла 44 млн залога за Чернышова
В рядах Воздушных сил обнаружили "крота", завербованного ФСБ
обновлено, фото, видеоУтренний удар по Полтаве: пылало здание ТЦК, 2 погибших, 11 раненых
фото, видео Дроны атаковали российские Липецк и Елец: там расположены военные аэродром и завод
уточнено. фото, видеоНа окраине Житомира произошел взрыв: два человека погибли, 24 пострадавших
Все новости...
Донецк
Две стороны Арды: новый тренер "Шахтера" душил журналиста и стрелял в больнице, а затем сделал элитным "Эюпспор"
Непобедимое "Динамо", менеджерское самоубийство "Шахтёра" и исторический рекорд "Ингульца". Итоги сезона УПЛ
Игру зрелищной сделали фанаты: каким был финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо"
Последние новости
12:25
В США рекорд: республиканцы 7 часов не могли договориться по "прекрасному" закону Трампа
12:25
Зеленский и Трамп могут поговорить по телефону на фоне приостановки поставок оружия – СМИ
12:25
боксПокупайте билеты, будет трилогия, – Фьюри анонсировал третий бой с Усиком
12:21
Россияне сбросили КАБ на Великомихайловскую общину, один погибший - Днепропетровская ОВА
12:15
В результате удара по Полтаве пострадали двое военных ТЦК и двое работниц ВСУ
12:14
документ Шмыгаль на запрос адвоката объяснил, почему нельзя отстранить Чернышова
11:48
Фонд госимущества объявил аукцион по продаже завода, конфискованного у россиянина
11:33
Президент Чехии не гарантирует сохранение военной помощи Киеву после парламентских выборов
11:29
Курс - за 50. Почему дорожает евро и сколько будет стоить до конца года
11:25
Компания DIM прекратила сотрудничество с маркетологом, которая внесла 44 млн залога за Чернышова
Все новости...
Реклама:
Реклама: