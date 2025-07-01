ВСУ отбили более 60 атак на Покровском и еще одном направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на 13 направлениях фронта было зафиксировано 146 боестолкновений, 62 раза россияне штурмовали Покровское и Новопавловское направления, еще 19 раз враг пытался вклиниться в оборону на Лиманском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, всего сбросил 35 управляемых авиационных бомб, и совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Довгенького и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки.

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На Северском направлении наши воины успешно остановили четыре атаки противника в районах Григорьевки и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Удачное, Муравка, Новопавловка и Ореховое.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлении Малиновки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.