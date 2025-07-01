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Россияне ударили ракетой по Днепропетровской области: бушует пожар

Ирина БалачукВторник, 1 июля 2025, 09:43
Россияне ударили ракетой по Днепропетровской области: бушует пожар
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские оккупанты утром 1 июля нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области, там вспыхнул пожар.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак и Воздушные силы ВСУ в Telegram

Прямая речь главы области: "Враг ударил ракетой по Каменскому району. Возник пожар. Последствия уточняем".

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Детали: Лысак напомнил, что в области звучит тревога и призвал жителей находиться в укрытиях.

Перед тем в ряде восточных, центральных и южных областей объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе баллистики в этих регионах. А потом написали о скоростных целях на Днепропетровщине в направлении Кривого рога и Кропивницкого.

Днепропетровская областьракетный ударпожар
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