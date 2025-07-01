По заводу "Купол" в РФ ударили дроны СБУ: зафиксировано два попадания – источники
Утром 1 июля дальнобойные дроны СБУ поразили завод "Купол" в российском Ижевске, где оккупанты производят ЗРК „Тор" и "Оса", а также беспилотники для российской армии.
Источник: информированные собеседники УП в СБУ
Детали: По словам источника, 1 июля дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол", расположенного в республике Удмуртия.
Отмечается, что расстояние до цели - более 1300 километров.
Было зафиксировано по меньшей мере два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар.
Это предприятие выполняет заказы Минобороны РФ: специализируется на изготовлении зенитно-ракетных комплексов "Тор" и „Оса", а также является разработчиком ударных беспилотников "Гарпия". Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.
Напомним:
- Днем 1 июля беспилотники атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" - один из главных производителей ЗРК "Тор", „Оса" и ударных БпЛА "Гарпия" для армии РФ. Завод расположен в Удмуртской Республике, что в 1,5 тысячах километров от границы с Украиной.
- Российский завод "Купол" в Ижевске, который специализируется на производстве ЗРК "Тор", радарных систем, а также беспилотников "Гарпия", поразили модернизированными дронами-камикадзе "Лютый".