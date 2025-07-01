По заводу "Купол" в РФ ударили дроны СБУ: зафиксировано два попадания – источники

Утром 1 июля дальнобойные дроны СБУ поразили завод "Купол" в российском Ижевске, где оккупанты производят ЗРК „Тор" и "Оса", а также беспилотники для российской армии.

Источник: информированные собеседники УП в СБУ

Детали: По словам источника, 1 июля дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол", расположенного в республике Удмуртия.

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Отмечается, что расстояние до цели - более 1300 километров.

Было зафиксировано по меньшей мере два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар.

Это предприятие выполняет заказы Минобороны РФ: специализируется на изготовлении зенитно-ракетных комплексов "Тор" и „Оса", а также является разработчиком ударных беспилотников "Гарпия". Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

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Напомним: