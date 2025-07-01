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Взрывы и пожар: дроны атаковали завод в российском Ижевске – там изготавливают беспилотники и ЗРК

Ирина БалачукВторник, 1 июля 2025, 11:10
Взрывы и пожар: дроны атаковали завод в российском Ижевске – там изготавливают беспилотники и ЗРК
Момент взрыва на заводе в российском Ижевске. Скриншот из видео из Telegram-канала Astra

Днем 1 июля беспилотники атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" – один з главных изготовителей ЗРК "Тор", "Оса" и ударных БПЛА "Гарпия" для армии РФ. Завод расположен в Удмуртской Республике, что за 1,5 тысячи километров от границы с Украиной.

Источник: российские Telegram-каналы Astra, "Осторожно новости" и Baza, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, российское издание "Медуза"

Прямая речь Бречалова: "Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место".

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Детали: Глава Удмуртии не уточнил, что это за предприятие. Позже он добавил, что находится на месте события и что есть пострадавшие, а пожарные "устраняют очаги возгорания".

Telegram-канал Astra публикует много видео с разных ракурсов с беспилотниками в Ижевске. На кадрах виден взрыв и пожар.

По данным Astra, БпЛА атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол", пострадали 9 человек. 

По данным Baza, в Ижевске 3 человека погибли и еще минимум 24 пострадали, из них 7 в тяжелом состоянии. Также сообщается, что на месте идет разбор завалов.  

Позже Бречалов подтвердил, что на заводе "есть погибшие и тяжело ранение".

Astra геолоцировала место попадания беспилотников в Ижевске и пришла к выводу, что атаковали именно "Купол". Завод стоит недалеко от водоема и на его территории находится характерная высокая труба, которую видно на нескольких видео.  

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов.

Справка: Согласно данным ГУР, "Купол" – это российское военное научно-исследовательское предприятие, производитель зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Оса", разработчик и производитель БпЛА "Гарпия" различных модификаций и "Гранат-01" для Министерства обороны РФ. 

По данным Astra завод также производит системы ПВО малой дальности.

Что было раньше: Под утро 1 июля жители городов Саратов и Энгельс, что Саратовской области РФ, сообщили о взрывах; и.о. губернатора Ростовской области заявил об отражении атаки дронов; приостановливали работу 4 российских аэропортов. Позже Минобороны РФ заявило, что за ночь якобы сбили 60 украинских беспилотных над территорией 6 российских областей, временно оккупированным Крымом, акваторией Черного и Азовского морей.

Предыстория:

Росcиябеспилотникипожар
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