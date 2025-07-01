Третье за год крушение самолета ВВС РФ: возле "Саваслейки" разбился Су-34

В России произошло третье за год крушение самолета Военно-воздушных сил РФ: сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился на территории Нижегородской области.

Источник: The Moscow Times со ссылкой на Teleram-канал "112", Teleram-канал Baza, пропагандистсткое издание "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: По данным российских пабликов, самолет упал в лесу недалеко от поселка Велетьма городского округа Кулебаки — примерно в 10 км от военного аэродрома "Саваслейка", на котором размещен филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний Минобороны РФ.

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Отмечается, что экипаж из двух пилотов катапультировался, разрушений и пострадавших на земле нет. Сам самолет разрушен. На месте работают пожарные.

Обновлено: В Минобороны России сообщили, что самолет Су-34 разбился в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Дословно: "При заходе на посадку произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Экипаж провел несколько попыток по устранению неисправности в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался

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Оба члена экипажа живы. Упал самолет в безлюдном районе, на земле разрушений нет".