Погиб командир 110-й бригады имени Марка Безручко

На войне погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич.

Источник: бригадный генерал Сергей Собко в Facebook, Генштаб ВСУ, пресс-служба ССО

Прямая речь: "Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг - Сергей Захаревич...

Реклама:

Ты говорил, что удача изменчива, она тебе изменяла часто, давала много испытаний, но ты никогда не ломался, двигался вперед несмотря ни на что".

Детали: Обстоятельства гибели комбрига не разглашаются.

Обновлено: Генштаб ВСУ подтвердил, что погиб Захаревич.

РЕКЛАМА:

Дословно Генштаб: "Наша армия потеряла еще одного представителя нового поколения украинских офицеров, которые выросли в боях, стали образцами мужества и инициативного военного лидерства.

Он навсегда останется в нашей памяти как волевой командир - так же, как другие павшие украинские офицеры, которые заслужили уважение солдат".

Детали: В свою очередь командование Сил спецопераций ВСУ поделилось архивными фото Захаревича и рассказало о его роли в истории ССО, которым офицер посвятил часть своей жизни.

Именно он занимался подготовкой трех квалификационных курсов ССО Украины.

Со временем возглавил 47 отряд специального назначения. Лично принимал участие в выполнении боевых задач, непосредственно выполнял их. Вел за собой в бой и был примером для подчиненного личного состава, отмечают спецназовцы.

Будучи офицером командования в начале полномасштабного вторжения возглавил сводную группу специального назначения, которая выполняла боевые задачи во вражеских тылах.

Дословно ССО: "Он навсегда останется в памяти большой семьи Сил специальных операций ВС Украины! Наш долг перед ним - продолжать борьбу за свободу Украины!".

Что предшествовало: Силы обороны юга сообщили, что утром 1 июля российские оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Гуляйполю на Днепропетровщине. Отмечалось, что в результате удара есть раненые и погибшие.

Справка: По данным из открытых источников, Сергей Захаревич – выпускник Одесского института Сухопутных войск. После окончания вуза получил в подчинение взвод разведывательной роты в 30-й отдельной механизированной бригаде. С 2010-го был командиром разведывательной роты 1-й танковой бригады.

Затем служил заместителем командира 33-й механизированной бригады.

В феврале 2025 года Захаревича назначили командиром 110-й отдельной механизированной бригады.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени в 2015 году. В июле 2022-го получил орден Богдана Хмельницкого II степени.