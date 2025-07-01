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Силы обороны ударили по пункту управления РФ на территории Донецкой области

Татьяна ОлейникВторник, 1 июля 2025, 20:20
Силы обороны ударили по пункту управления РФ на территории Донецкой области
Фото иллюстративное

Силы обороны 30 июня нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "30 июня Силы обороны успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

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На данный момент потери противника уточняются".

Детали: В Генштабе добавляют, что удар существенно усложняет способность российских войск планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.

Что предшествовало:

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Вечером понедельника во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, возникли пожары.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская войнаДонецкая область
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