Силы обороны ударили по пункту управления РФ на территории Донецкой области
Вторник, 1 июля 2025, 20:20
Силы обороны 30 июня нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "30 июня Силы обороны успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.
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На данный момент потери противника уточняются".
Детали: В Генштабе добавляют, что удар существенно усложняет способность российских войск планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.
Что предшествовало:
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Вечером понедельника во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, возникли пожары.