Дроны ГУР зажгли нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ

Во вторник 1 июля беспилотники Главного управления разведки МОУ поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ.

Источник: собеседник УП в разведке, пресс-служба ГУР

Прямая речь: "Повреждены технологические установки. Возник пожар. Другие детали уточняются".

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Детали: Источник подчеркнул, что объект используется врагом в военных целях.

Обновлено: Позже ГУР официально подтвердил поражение очередного военного объекта в РФ.

"Мощности этого НПЗ используются оккупантами для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины.

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Подтверждено попадание по территории объекта - в частности повреждены технологические установки. Возник пожар", - говорится в частности в сообщении разведки.

Справка: Химический завод ООО "Саратоворгсинтез" является дочерней структурой ПАО "Лукойл". Он уже становился объектом дроновой атаки в январе 2025 года.