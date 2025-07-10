В Нидерландах приговорили к 3 годам тюрьмы российского шпиона

Суд в Роттердаме в четверг приговорил 43-летнего россиянина Германа А. к трем годам заключения по обвинению в промышленном шпионаже.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NOS

Детали: Роттердамский суд признал Германа А. виновным в нарушении санкций Европейского Союза, действующих с 2014 года, и в преступлении против информационной безопасности.

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Следствие установило, что россиянин работал в нидерландских компаниях – производителях микросхем ASML и NXP с 2021 по 2024 год и в этот период регулярно копировал конфиденциальную информацию с серверов.

Речь идет об информации о нидерландской технологии производства микросхем, которая, по мнению суда, не была необходима ему для выполнения своих служебных обязанностей.

Из расследования выяснилось, что после визитов в Россию А. получил на свой банковский счет "значительные суммы денег" и между 2021 и 2024 годами положил на свой счет 43 900 евро наличными.

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Россиянин признал в суде, что предоставлял консультации российской стороне, но заявил, что хранил конфиденциальную информацию нидерландских производителей микросхем "для собственного использования" и не знал, что ее нельзя передавать в Россию.

"Это может способствовать усилению военного или стратегического потенциала этой страны (России – ред.), что имеет последствия для Украины и может косвенно повлиять на международную безопасность и стабильность", – констатировал суд.

Герман А. был задержан в декабре 2024 года. Тогда ему уже был запрещен въезд в Нидерланды на двадцать лет, поскольку он считался угрозой национальной безопасности.

Прокуратура требовала четыре года тюремного заключения для мужчины, но суд не признал доказанным, что А. получал деньги за передачу информации.