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В Нидерландах приговорили к 3 годам тюрьмы российского шпиона

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 10 июля 2025, 17:38
В Нидерландах приговорили к 3 годам тюрьмы российского шпиона
фото иллюстративное

Суд в Роттердаме в четверг приговорил 43-летнего россиянина Германа А. к трем годам заключения по обвинению в промышленном шпионаже.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NOS

Детали: Роттердамский суд признал Германа А. виновным в нарушении санкций Европейского Союза, действующих с 2014 года, и в преступлении против информационной безопасности.

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Следствие установило, что россиянин работал в нидерландских компаниях – производителях микросхем ASML и NXP с 2021 по 2024 год и в этот период регулярно копировал конфиденциальную информацию с серверов.

Речь идет об информации о нидерландской технологии производства микросхем, которая, по мнению суда, не была необходима ему для выполнения своих служебных обязанностей.

Из расследования выяснилось, что после визитов в Россию А. получил на свой банковский счет "значительные суммы денег" и между 2021 и 2024 годами положил на свой счет 43 900 евро наличными.

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Россиянин признал в суде, что предоставлял консультации российской стороне, но заявил, что хранил конфиденциальную информацию нидерландских производителей микросхем "для собственного использования" и не знал, что ее нельзя передавать в Россию.

"Это может способствовать усилению военного или стратегического потенциала этой страны (России – ред.), что имеет последствия для Украины и может косвенно повлиять на международную безопасность и стабильность", – констатировал суд.

Герман А. был задержан в декабре 2024 года. Тогда ему уже был запрещен въезд в Нидерланды на двадцать лет, поскольку он считался угрозой национальной безопасности.

Прокуратура требовала четыре года тюремного заключения для мужчины, но суд не признал доказанным, что А. получал деньги за передачу информации.

НидерландышпионажРосcия
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