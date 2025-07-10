Венгрия вызвала посла Украины из-за якобы смертельного избиения своего гражданина в ТЦК

Венгерский МИД вызвал украинского посла после сообщений о смерти гражданина Венгрии в Закарпатской области - мужчина якобы умер после избиения работниками территориального центра комплектования.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В четверг венгерское провластное информагентство МТИ заявило о вызове посла Украины после "избиения венгерского мужчины во время призыва на военную службу в Закарпатье".

Реклама:

МТИ в сообщении подавало как факт то, что призванный мужчина был гражданином Венгрии и погиб именно в результате действий ТЦК.

"Такого не может происходить в Европе. Чиновники страны, которая хочет присоединиться к Европейскому Союзу, не могут избивать людей железными палками только потому, что они не хотят идти на войну", – цитирует агентство заявление венгерского МИД.

Там также добавили, что украинский посол пообещал "дать ответы" Будапешту по поводу инцидента.

РЕКЛАМА:

Случай с якобы смертью венгерского гражданина в Закарпатье накануне вечером начало раскручивать пропагандистское издание правительства Венгрии Mandiner.

Издание, ссылаясь на "знакомого" мужчину (которого называют Йозефом Ш.), утверждает, что мужчину сотрудники ТЦК силой забрали в Берегово и отправили сначала в Ужгород, а затем – в Мукачево, где якобы избили железными палками в лесу.

Также Mandiner со ссылкой на "людей в городе" утверждало, что погибший мужчина якобы снялся с адреса регистрации в Украине и поэтому не должен был подлежать мобилизации.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в Facebook поделился публикацией Mandiner, выразив соболезнования "семье венгерского мужчины, погибшего в результате принудительной мобилизации в Украине".

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины вечером в четверг сообщило, что погибший – Иосиф Шебештень – был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.

Как утверждают в Сухопутных войсках, Шебештень 18 июня самовольно покинул расположение воинской части без оружия, а через шесть дней обратился в больницу в Береговом. Во время обследования на нем, как заявляется, не обнаружили никаких телесных повреждений.

"Заключение судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной смерти, наступившей 06.07.2025 года, стала тромбоэмболия легочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии", – говорится в сообщении.

Командование Сухопутных войск ВСУ также "категорически отвергает" предположения о принудительной мобилизации Шебештеня и жестоком обращении с ним.

Напомним:

Венгерская правительственная пропаганда активно использует тему войны России против Украины, в частности якобы участия в ней венгров, для дискредитации оппозиции и украинской власти.

Читайте также колонку редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко: Как не стать частью антиукраинской пропаганды Орбана.