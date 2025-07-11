У главы ЦПК Шабунина проводят обыски

У главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина проводят обыски.

Источник: исполнительный директор "ЦПК" Дарья Каленюк в комментарии УП

Детали: По словам Каленюк, Государственное бюро расследований проводит обыски в воинской части в Чугуеве, куда он был недавно переведен.

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Одновременно с этим обыски проходят дома у семьи. У Шабунина забрали телефон, сообщила Каленюк.

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