У главы ЦПК Шабунина проводят обыски
Пятница, 11 июля 2025, 15:44
У главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина проводят обыски.
Источник: исполнительный директор "ЦПК" Дарья Каленюк в комментарии УП
Детали: По словам Каленюк, Государственное бюро расследований проводит обыски в воинской части в Чугуеве, куда он был недавно переведен.
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Одновременно с этим обыски проходят дома у семьи. У Шабунина забрали телефон, сообщила Каленюк.
Предыстория:
- В марте 2024 года Шабунин заявил, что Госбюро расследований зарегистрировало против него два уголовных производства.
- "Татаровское ГБР регистрирует против меня уголовное производство за "уклонение от военной службы". При том, что я добровольно мобилизовался в ВСУ в первые дни войны. То же Татаровское ГБР регистрирует еще одно производство за "подделку мной документов от НАПК". При том, что в НАПК электронный документооборот, поэтому это невозможно сделать", - написал тогда он.