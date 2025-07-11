Дизель-поезд столкнулся с электромобилем Tesla: "победила" УЗ
Пятница, 11 июля 2025, 21:30
Дизель-поезд Д1 столкнулся с электромобилем Tesla, обошлось без пострадавших.
Источник: глава "Укрзализныци" Александр Перцовский в Facebook
Прямая речь: "Дизель-поезд Д1 vs. Тесла 1:0. Все живы. Задержку в 33 мин уже нагнали.
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Будь как надежный дизель-поезд УЗ - стойко держи удар, не будь как водитель "Теслы" - не останавливайся на переезде".
Детали: Где именно произошел инцидент, руководитель УЗ не уточняет.