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Новые заявления Трампа по России вселили надежду в Европе – СМИ

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 12 июля 2025, 14:20
Новые заявления Трампа по России вселили надежду в Европе – СМИ
фото: getty

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп в последние дни изменил риторику в отношении России и ее правителя Владимира Путина, в Европе сомневаются, что это свидетельствует о том, что администрация США отныне занимает проукраинскую позицию.

Источник: Financial Times, "Европейская правда"

Детали: Двое неназванных высокопоставленных чиновников рассказали изданию, что хотя недавние заявления Трампа вселили в Европу "определенную надежду" на возможный сдвиг в его позиции, реальных признаков того, что Белый дом занимает более прокиевскую позицию, пока нет.

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По словам собеседников издания, западные союзники Украины все еще считают, что Трамп склонен видеть Путина своим главным партнером в переговорах по любому урегулированию, а украинского президента Владимира Зеленского – главным препятствием для заключения действенного мирного соглашения.

"Есть небольшое перевозбуждение из-за смены тона. Но мы не видим, чтобы это выливалось в какие-то серьезные действия", – сказал один из чиновников.

Однако в то же время издание отмечает, что Зеленский стал успешнее ладить с Трампом в последнее время.

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Источники издания рассказали, что президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер после спора между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете посоветовали украинскому президенту изменить свой подход к отношениям с главой Белого дома.

Макрон и Стармер предложили ему выражать ему искреннюю благодарность и всегда благодарить Вашингтон за поддержку, отметили собеседники.

При этом издание добавляет, что Зеленский до сих пор имеет дело с администрацией, в которой глубоко укоренился скептицизм в отношении помощи Киеву – как со стороны тех, кто считает, что США должны сосредоточиться больше на Азии, а не на Европе, так и со стороны других, которые придерживаются философской позиции невмешательства.

Как известно, недавно Трамп едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много чепухи".

Кроме того, американский президент анонсировал на понедельник "важное заявление" по России.

В дополнение, в четверг Штаты впервые приняли участие во встрече "коалиции решительных" – европейских государств, которые обсуждают создание контингента западных союзников в Украине как сдерживающего фактора от нового нападения РФ после завершения текущей горячей фазы войны.

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