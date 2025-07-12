Франция сделала шаг к признанию своей Новой Каледонии "государством в государстве"

Представители центральной власти Франции и все политические партии ее заморской территории Новая Каледония подписали проект соглашения, который определяет больший суверенитет и новую политическую организацию этой территории, которая и дальше будет оставаться в составе страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу французского правительства

Детали: Подписание документа стало продолжением достижений саммита по будущему Новой Каледонии, который проходил 2 июля с участием президента Эмманюэля Макрона.

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В частности, речь идет об организации "государства Новая Каледония" в составе Франции, что будет внесено в французскую конституцию. В 2026 году должен быть принят основной закон Новой Каледонии, который определит принципы организации власти на острове.

Жители острова смогут одновременно быть гражданами Новой Каледонии и Франции и пользоваться преимуществами такого двойного гражданства. Этот шаг планируется также в 2026 году. При этом выход из гражданства Франции автоматически будет означать потерю и гражданства Новой Каледонии.

В проекте также прописаны подробные критерии относительно того, кто из жителей острова будет иметь право на местное гражданство.

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Предполагается, что Новая Каледония будет осуществлять свои дипломатические взаимодействия в соответствии с международными обязательствами и фундаментальными интересами Франции.

Париж, со своей стороны, будет поддерживать более широкое представительство архипелага в международных организациях, но оставляет за собой полномочия в сфере обороны, безопасности, общественного порядка и судопроизводства – с тесным привлечением местных властей.

Отдельные блоки соглашения касаются планов по улучшению экономического положения и развития Новой Каледонии, как и других сфер жизни.

Премьер Франсуа Байру отреагировал комментарием, что речь идет о соглашении исторического значения и что он гордится результатом переговоров.

В дальнейшем правительство должно подготовить проект изменений в конституцию и другое законодательство для того, чтобы начать воплощать соглашение.

Что предшествовало: Предпосылкой для этого процесса стали масштабные беспорядки в Новой Каледонии в мае 2024 года из-за инициативы Парижа по избирательной реформе. Коренное население, канаки, утверждали, что она направлена против них и заблокирует их стремление к независимости.

Во время этих событий погибли 13 человек, среди которых двое полицейских, сотни получили ранения. Для урегулирования ситуации Франция направила в Новую Каледонию тысячи военных и полицейских.

Перед этим на референдуме 2021 года Новая Каледония подавляющим большинством проголосовала за отказ от независимости от Франции.

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