Американское издание The New York Times 12 июля опубликовало репортаж из приграничных с Украиной районов Курской области РФ, над которыми россияне восстановили контроль, при этом журналистку сопровождали бойцы "Ахмата". В МИД Украины назвали материал манипуляцией уровня Уолтера Дюранти.

Источник: The New York Times, спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети Х

Детали: Материал NYT имеет заголовок "Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию" и начинается с предложения "В прошлом году Украина превратила уголок России в поле боя. Теперь это место опустошения и смерти".

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Отмечается, что журналистка Нанна Гейтман провела шесть дней в прифронтовых районах Курской области РФ, где ее сопровождали члены российского спецподразделения "Ахмат", которые эвакуировали население с этой территории.

"Когда я посетила этот район в марте, поля были усеяны тушами коров и свиней, а также трупами мирных жителей и солдат. Форма, которую можно было увидеть среди павших, была преимущественно российской", – говорится в тексте.

В то же время отмечается, что "бои вокруг мирных жителей, которые находились здесь в ловушке, продолжались месяцами, включая бомбардировки российскими военными".

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Автор пишет, что разрушения подогрели гнев в обществе против российской власти, а также против Украины и ее западных союзников.

Журналистка отмечает, что Курщина "является редким местом в этой войне, где российские мирные жители оказались под контролем украинских войск, в то время как большие территории Украины до сих пор остаются оккупированными Россией". Вместе с тем, в тексте нет упоминаний о разрушениях и убийствах гражданских лиц на оккупированных Россией территориях, как и о том, что украинская операция на Курщине стала ответом на годы неспровоцированной жестокой войны РФ против Украины.

Автор цитирует жительниц Курщины, одна из которых говорит, что, поскольку украинцы не могли добраться до Москвы, то "ударили по своим, по своим соседям", потому что "половина наших родственников – украинцы".

Другая жительница, которую цитируют в материале, называет причиной войны расширение НАТО и характеризует украинцев как "жертв пропаганды, которая обвиняет во всем" правителя РФ Владимира Путина.

В тексте говорится, что российские чиновники и СМИ обвиняют Украину в гибели мирных жителей в Курской области, однако редко предоставляют доказательства. При этом приводится заявление Сил обороны Украины о том, что украинские военные полностью соблюдали нормы международного права в Курской области.

Журналистка также отмечает, что люди, с которыми она общалась и которые находились в Судже "во время оккупации", в целом сообщали об уважительном отношении украинских войск в городе, в частности о определенной медицинской и другой помощи.

В материале говорится, что, удерживая территорию на Курщине, украинские военные надеялись "отвлечь российских солдат от боев внутри Украины и обеспечить себе козырь в будущих переговорах".

В тексте также отмечается, что местные жители надеялись, что президент США Дональд Трамп "принудит нас к миру", а теперь надеются, что Путин выполнит обещание отстроить Курскую область. Один из местных жителей даже приводит пример Чечни, которая была разрушена российскими властями, а затем там "отстроили самые современные города".

Большая часть материала посвящена рассказам бойцов "Ахмата" о том, как они прошли в Суджу по трубе газопровода и как потом лечились от отравления.

При этом журналистка приводит слова бойца "Ахмата", который признает, что на Курщине "впервые в жизни увидел гражданских, которые вышли нам навстречу, обняли нас, плакали", поскольку обычно на оккупированных территориях Украины к ним относились как к оккупантам.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий возмутился публикацией.

Прямая речь Тихого: "Тот, кто в The New York Times решил, что разумно будет публиковать материалы вместе с российскими военными преступниками, принял самое глупое решение. Это не баланс и не "другая сторона истории". Это просто разрешение российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение. Грустно видеть, как манипуляции уровня Дюранти возвращаются в NYT".

Справка: Уолтер Дюранти — англо-американский журналист, который в течение 14 лет (1922—1936) возглавлял московское бюро The New York Times, взял в 1929 году эксклюзивное интервью у Иосифа Сталина, в 1932 году за серию репортажей из СССР получил Пулитцеровскую премию в журналистике и настойчиво отрицал Голодомор в своих работах.