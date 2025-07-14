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18-й пакет санкций против России сейчас блокируют Словакия и Мальта – источники

Татьяна Высоцкая, Ирина БалачукПонедельник, 14 июля 2025, 14:08
18-й пакет санкций против России сейчас блокируют Словакия и Мальта – источники
Иллюстрация Getty images

Сейчас два государства Европейского Союза – Словакия и Мальта – не поддерживают утверждение 18-го пакета санкций ЕС против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС, знакомых с ходом дискуссий относительно санкций против РФ

Прямая речь одного из собеседников издания: "На заседании Coreper (Комитет постоянных представителей ЕС) 13 июля дискуссия о 18-м пакете санкций продолжалась несколько часов. Словакия продолжает настаивать на своей позиции: она будет блокировать санкции против России, пока не получит гарантии от Еврокомиссии, что не понесет убытки после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году".

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Детали: Также против пакета стала выступать Мальта. Эта страна против снижения потолка цены на российскую нефть.

"Мальта, так же как Греция и Кипр, – государства, которые имеют большой танкерный флот, экономика которых зависит от транспортировки нефти. Именно поэтому они и не поддерживали идею снижения пороговой цены на российскую нефть. В воскресенье на заседании послов ЕС, только Мальта настаивала на отказе от этой идеи", – заявил другой дипломат.

По словам собеседников "ЕП", Еврокомиссия сейчас предлагает устанавливать динамический потолок цены на российскую нефть. Согласно предложению, он должен составлять 15% от средней рыночной цены на нефть за последние три месяца, с обновлением раз в шесть месяцев.

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Ранее СМИ сообщали, что послы ЕС якобы близки к согласованию 18-го пакета санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину, который будет включать снижение "потолка" цены на российскую нефть.

СловакияРосcиясанкции
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