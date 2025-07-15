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За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений – Генштаб

Ольга ГлущенкоВторник, 15 июля 2025, 00:14
За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба

Согласно информации по состоянию на 22:00 прошедших суток, на фронте в целом произошло 138 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 14 июля

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 7 авиационных ударов, сбросив 22 управляемые бомбы, осуществил 345 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

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За прошедшие сутки враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска и Каменки.

Пять раз агрессор пытался продвигаться вперед на позиции Сил обороны на Купянском направлении вблизи Кондрашевки, Степовой Новоселовки, Загризового и в направлениях Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении за 14 июля украинские защитники отбили 17 российских атак в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Серебрянка, Торское и в сторону Новосергиевки и Шандриголового. Еще восемь атак продолжаются.

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На Северском направлении украинские воины отразили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили четыре вражеских штурма. Враг атаковал в сторону Ступочек, Предтечиного и Белой горы.

На Торецком направлении силы обороны за сегодня отразили пять вражеских атак в районах Торецка, Русиного Яра, Дилиевки и в сторону Катериновки.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 37 раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Новоекономичное, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лисовка, Зверовое, Удачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Владимировка, Покровск, Мирноград. Сдерживая вражеское наступление, украинские защитники отбили 30 атак врага, еще семь боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Дословно Генштаб: "По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 140 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две боевые машины пехоты, два автомобиля, 21 БПЛА, четыре антенны БПЛА, два артиллерийских средства, терминал спутниковой связи, также поражен квадроцикл российских оккупантов".

Детали: На Новопавловском направлении защитники отбили 16 вражеских атак вблизи населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Новоселка, Воскресенка, Вольное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Белогорью.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Каменского. Авиаудары понесли Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении агрессор совершил девять неудачных попыток продвинуться вперед к позициям украинских подразделений. Одрадокаменку враг атаковал неуправляемыми авиационными ракетами.

Генштаброссийско-украинская войнаВооруженные силы
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