Зеленский представил "слугам народа" новое правительство

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил депутатам будущих членов обновленного Кабинета министров.

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа", глава фракции СН Давид Арахамия в Telegram

Детали: Зеленский присутствовал на заседании около 30 минут: благодарил бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля за работу, представлял новую главу правительства Юлию Свириденко и министров.

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Первым вице-премьером в обновленном правительстве будет вице-премьер по инновациям - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министром обороны планируют назначить Дениса Шмыгаля.

Минэкономики, Минэкологии и Минагро объединят в одно ведомство, которое возглавит Алексей Соболев. Он был первым заместителем Свириденко в Министерстве экономики.

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Еще один заместитель Свириденко Тарас Качка станет вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной. Зеленский ничего не говорил на заседании фракции о вероятном назначении Стефанишиной послом Украины при Евросоюзе или в США.

Минсоцполитики планируют переименовать в Министерство социальной политики, семьи и единства. Возглавит объединенное ведомство Денис Улютин - первый заместитель министра финансов.

Министерство энергетики вместо Германа Галущенко возглавит Светлана Гринчук, которая до недавнего времени была главой Минэкологии. В то же время Галущенко станет министром юстиции.

Министерство культуры после увольнения Николая Точицкого временно будет без руководителя. Кандидата на должность министра до сих пор подбирают. От министерства планируют отделить стратегические коммуникации и информполитику, передав их одному из агентств, подчиненных непосредственно премьер-министру Юлии Свириденко.

Сохранят свои должности в правительстве вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр финансов Сергей Марченко, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр образования и науки Оксен Лисовой.

Голосование за назначение членов обновленного правительства планируется на заседании парламента 17 июля.

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