Зеленский представил "слугам народа" новое правительство
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" 16 июля представил депутатам будущих членов обновленного Кабинета министров.
Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа", глава фракции СН Давид Арахамия в Telegram
Детали: Зеленский присутствовал на заседании около 30 минут: благодарил бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля за работу, представлял новую главу правительства Юлию Свириденко и министров.
Первым вице-премьером в обновленном правительстве будет вице-премьер по инновациям - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Министром обороны планируют назначить Дениса Шмыгаля.
Минэкономики, Минэкологии и Минагро объединят в одно ведомство, которое возглавит Алексей Соболев. Он был первым заместителем Свириденко в Министерстве экономики.
Еще один заместитель Свириденко Тарас Качка станет вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной. Зеленский ничего не говорил на заседании фракции о вероятном назначении Стефанишиной послом Украины при Евросоюзе или в США.
Минсоцполитики планируют переименовать в Министерство социальной политики, семьи и единства. Возглавит объединенное ведомство Денис Улютин - первый заместитель министра финансов.
Министерство энергетики вместо Германа Галущенко возглавит Светлана Гринчук, которая до недавнего времени была главой Минэкологии. В то же время Галущенко станет министром юстиции.
Министерство культуры после увольнения Николая Точицкого временно будет без руководителя. Кандидата на должность министра до сих пор подбирают. От министерства планируют отделить стратегические коммуникации и информполитику, передав их одному из агентств, подчиненных непосредственно премьер-министру Юлии Свириденко.
Сохранят свои должности в правительстве вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр финансов Сергей Марченко, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр образования и науки Оксен Лисовой.
Голосование за назначение членов обновленного правительства планируется на заседании парламента 17 июля.
Предыстория:
- 14 июля 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, в котором тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль должен занять должность министра обороны.
- Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке 15 июля. Увольнение премьера означает отставку всего правительства.
- Парламент отправил Шмыгаля и Кабмин в отставку на 16 июля. Голосование за назначение новых главы правительства и министров планируется 17 июля.