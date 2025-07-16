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Силы обороны на Покровском направлении остановили 36 атак и обезвредили 207 оккупантов

Станислав ПогориловСреда, 16 июля 2025, 23:05
Силы обороны на Покровском направлении остановили 36 атак и обезвредили 207 оккупантов
фото: Генштаб ВСУ

С начала суток на 10 направлениях фронта произошло 112 боевых столкновений, Покровское направление россияне атаковали 36 раз и потеряли убитыми и ранеными 207 оккупантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отражали 11 штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и в сторону Кудиевки, до сих пор продолжается три боестолкновения

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенного пункта Синьковка и Загрызово. Украинские защитники остановили две вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки, три боестолкновения продолжаются.

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Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции в районах Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении шесть раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Нелиповки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового. Силы обороны остановили пять вражеских атак, продолжается бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Вражеская авиация ударила по Доброполью.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 207 оккупантов, из них 129 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили танк, три автомобиля, 11 мотоциклов, 32 БпЛА, миномет и антенну управления БпЛА; повреждены танк, миномет, четыре пушки, три укрытия для личного состава и пункт управления БпЛА оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Свободное Поле и Зеленое Поле. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
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