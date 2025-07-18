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Еврокомиссия предлагает втрое повысить плату за въезд в ЕС для иностранцев

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 18 июля 2025, 18:27
Еврокомиссия предлагает втрое повысить плату за въезд в ЕС для иностранцев
Иллюстративное фото: Getty Images

18 июля Европейская комиссия предложила повысить стоимость разрешения на въезд в страны ЕС в рамках будущей системы ETIAS - Европейской системы информации о путешествиях и разрешениях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии

Детали: ETIAS является частью новой ИТ-архитектуры ЕС, которая имеет целью усилить его безопасность путем усиления контроля за прибывшими из-за пределов Союза и облегчения административных процедур.

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Регламентом ETIAS, принятым еще в 2018 году, был установлен сбор за разрешение на въезд в Евросоюз в размере 7 евро на три года.

"С учетом роста инфляции с 2018 года и дополнительных операционных расходов, связанных, например, с новыми техническими функциями, интегрированными в систему, сбор будет скорректирован до 20 евро", – предлагают в Еврокомиссии.

Там также отмечают, что эта сумма примерно соответствует стоимости аналогичного сбора в Великобритании и США.

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Предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС и Европейский парламент. В случае одобрения сбор начнет взиматься сразу же с запуском системы ETIAS, что ожидается в конце 2026 года.

Напомним:

  • Европейский Союз уже длительное время пытается реформировать систему пограничного контроля, переведя ее в электронный формат и унифицировав для всех государств-членов.
  • Будущая система въезда-выезда (EES) предусматривает создание электронной базы людей, путешествующих в ЕС, чтобы фиксировать их пребывание на его территории. Ее запуск будет происходить постепенно до конца 2025 года.
  • Система EES должна была заработать в Евросоюзе еще с 10 ноября прошлого года, но по просьбе ряда государств-членов ее внедрение отложили.

Подробнее читайте здесь: Новые правила пересечения границы с ЕС: объясняем, что изменится для украинцев.

ЕврокомиссияЕС
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