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Трамп будет предоставлять оружие сначала тем союзникам, которые отдадут Украине свои запасы – СМИ

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 19 июля 2025, 08:43
Трамп будет предоставлять оружие сначала тем союзникам, которые отдадут Украине свои запасы – СМИ
фото: getty images

Администрация президента США Дональда Трампа будет перераспределять поставки оружия союзникам, готовясь в будущем отдавать приоритет тем странам, которые готовы отдать Украине вооружение, в частности системы Patriot, из своих запасов.

Источник: The Wall Street Journal, "Европейская правда"

Детали: В частности, администрация переместила Германию на первое место в очереди на получение систем противовоздушной обороны Patriot, что позволит немецкой стороне передать Украине имеющиеся у нее две системы.

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Как отмечает издание, обещание США быстро заменить немецкие системы Patriot – первый случай, когда Пентагон способствует поставкам оружия в Украину с тех пор, как Трамп объявил в начале этого месяца, что он поддерживает дополнительные военные поставки.

В то же время этот шаг также подчеркнул сложность поставок Patriot и другого оружия в Киев, поскольку оборонные производственные линии на Западе едва справляются с просьбами Украины о помощи в защите ее городов и войск от агрессии РФ.

Попытка ускорить поставку Patriot в Украину за счет пополнения запасов Германии системами с американской производственной линии соответствует обещанию Трампа заставить союзников по НАТО оплатить США часть стоимости дополнительного оружия для Украины.

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Первоначальное соглашение похоже на шаг, сделанный в 2024 году администрацией предыдущего президента Джо Байдена, которая переместила Украину на первое место в очереди на получение средств противовоздушной обороны непосредственно из США.

По мере того как все больше стран будут соглашаться на поставку Patriot из своих арсеналов в Украину, администрация Трампа будет и дальше пересматривать планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам, заявил американский высокопоставленный чиновник.

В течение следующей недели, вероятно, будет заключено больше соглашений между США и их союзниками о предоставлении дополнительного оружия, отмечает издание.

В понедельник министр обороны США Пит Хегсет проведет виртуальную встречу с другими главами оборонных ведомств стран НАТО, чтобы обсудить помощь Киеву.

Отдельная встреча с участием стран, обладающих системами Patriot, состоится в среду под председательством главнокомандующего европейскими силами НАТО Алексуса Гринкевича.

По словам американского высокопоставленного чиновника, администрация Трампа стремится заключить индивидуальные соглашения с членами НАТО о закупке оружия для Украины. Пентагон будет контролировать этот процесс.

Эти соглашения будут выходить за рамки поставок Patriot и включать наступательное и оборонительное оружие, которое страны НАТО предоставят Киеву, а затем выкупят у США, добавляется в публикации.

Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия уже обязались поддержать эту инициативу, заявил представитель НАТО. По словам нескольких европейских высокопоставленных чиновников, другие европейские страны могут присоединиться к помощи Киеву, как только будут согласованы детали плана.

В то же время чиновники США и Европы предупреждают, что критическим вопросом является то, сколько времени понадобится для доставки дополнительного оружия в Украину.

Европейские столицы ждут от Вашингтона разъяснений относительно типов боеприпасов и оружия, которые будут поставлены Украине, графика поставок, а также относительно того, будут ли США или другие страны вводить ограничения на цели, против которых западные боеприпасы могут быть использованы в России.

На этой неделе Трамп пообещал больше оружия для Украины и пригрозил 100% "вторичными тарифами" для России, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

Трамп заявил, что страны-члены НАТО заплатят за оружие, которое будет отправлено в Украину. Каждая батарея Patriot стоит более 1 миллиарда долларов, а ракеты системы стоят около 4 миллионов долларов каждая.

По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.

СШАТрамппомощь Украинеоружие
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