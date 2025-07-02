Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов вооружения и боеприпасов – СМИ

Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других боеприпасов в Украину, среди которых перехватчики Patriot, высокоточные ракеты GMLRS и другие важные системы, из-за опасений, что запасы оружия США слишком сократились.

Источник: Politico, NBC News со ссылкой на источники, знакомых с этим вопросом

Детали: Отмечается, что такое решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после пересмотра запасов боеприпасов Пентагона, что вызвало обеспокоенность по поводу сокращения общего количества артиллерийских снарядов, противовоздушных ракет и высокоточного оружия.

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По словам источников издания, первоначальное решение о приостановке части помощи, обещанной администрацией Байдена (бывшего президента США Джо Байдена – ред.), было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас, когда Украина отражает одни из крупнейших российских ракетных и беспилотных ударов по гражданским объектам в Киеве и других городах.

Rolitico пишет, что источники сообщили эту информацию на условиях анонимности, а Пентагон и Белый дом не ответили на запрос о комментариях.

Решение Пентагона приостановить некоторые поставки вызвало опасения среди союзников Украины в Конгрессе, что страна останется уязвимой для дальнейших российских атак.

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Обновлено: По данным NBC News, министр обороны США Пит Гагсет приказал временно приостановить поставки Украине ряда видов вооружения и боеприпасов.

Боеприпасы и другое оружие могут оставаться задержанными до завершения текущей оценки, проводимой оборонными органами США.

В случае выявления нехватки боеприпасов или их необходимости для других регионов, сроки задержки могут быть продлены.

Среди задержанного вооружения – десятки перехватчиков Patriot для противоракетной обороны, тысячи 155-мм фугасных артиллерийских снарядов, более 100 управляемых ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки переносных зенитных ракет Stinger, ракет "воздух-воздух" и гранатометов AIM.

Заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли по этому поводу отметила: "Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после рассмотрения Министерствами национальной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается непревзойденной – просто спросите Иран".

Напомним: Американский президент Дональд Трамп в июне сказал, что проверит, сможет ли передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, но подчеркнул, что США они тоже нужны.