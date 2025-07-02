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Мерц о поставках Украине Taurus: Это остается вариантом

Ольга ГлущенкоСреда, 2 июля 2025, 02:50
Мерц о поставках Украине Taurus: Это остается вариантом
Мерц, фото: Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос поставки крылатых ракет Taurus для Украины остается открытым и является "вариантом", однако Германия "не станет стороной войны".

Источник: Мерц в интервью немецкой службе новостей Tagesschau, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Мерца: "Всегда было понятно, что если мы поставляем "Таурусы", то это оружие будут использовать не немецкие солдаты, а украинские. Кстати, то же самое и с другими крылатыми ракетами, которые поставляет Великобритания или Франция".

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Детали: По словам канцлера, система Taurus чрезвычайно сложна, и ее обслуживание требует длительного обучения украинских военных.

Прямая речь Мерца: "Проблема для нас заключается в том, что эта система чрезвычайно сложна, и для того, чтобы обучить на ней солдат, нужно как минимум полгода. Их уже обучают? Об этом мы еще не договаривались. Я говорил об этом с Зеленским, я также обсуждал это в коалиции. Мы еще не начинали. Это есть и остается вариантом".

Детали: Мерц подчеркнул, что Германия больше не будет публично объявлять, какое именно оружие она передает Украине, чтобы не давать России возможность точно оценивать действия Запада.

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Прямая речь Мерца: "Я также сказал, что мы больше не будем публично обсуждать вопрос о том, какое оружие мы поставляем и что мы делаем для военной поддержки Украины таким образом в будущем, потому что я хочу, чтобы у Путина была определенная неопределенность относительно того, что мы делаем в военном плане".

"Только одно несомненно, и я повторяю это в этой программе: Германия не станет стороной в войне".

НапомнимМерц заявил, что пока не планирует телефонных разговоров с главой РФ Владимиром Путиным, поскольку подобные контакты в прошлом не приводили к деэскалации ситуации в Украине.

Предыстория:

  • Ранее Мерц высказывался за поставки крылатых ракет Taurus в Украину. С момента прихода к власти в начале мая правительство Мерца решило ограничить публичную информацию о том, какие системы вооружения оно будет поставлять Украине.
  • В Германии в среде руководящего блока ХДС/ХСС все чаще раздаются призывы предоставить Украине Taurus.
  • Президент Владимир Зеленский намекнул, что диалог с Германией по ракетам Taurus продолжается, но дал понять, что все обсуждения происходят конфиденциально и за кулисами.

Германияпомощь Украинеоружие
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