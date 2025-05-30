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Зеленский о передаче Taurus Украине: Есть темы, которые договорились не обсуждать публично

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 30 мая 2025, 10:11
Зеленский о передаче Taurus Украине: Есть темы, которые договорились не обсуждать публично
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский намекнул, что диалог с Германией по ракетам Taurus продолжается, но дал понять, что все обсуждения происходят конфиденциально и за кулисами.

Источник: Зеленский в интервью RTL, сообщает "Европейская правда"

Детали: Комментируя вопрос возможных поставок этих дальнобойных крылатых ракет, Зеленский сказал: "Мы работаем в этом направлении".

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Прямая речь Зеленского: "Есть определенные темы, по которым мы с канцлером Мерцом договорились не обсуждать их публично. Я пообещал ему это и придерживаюсь обещания".

Мерц, со своей стороны, заявлял, что не исключает поставки крылатых ракет – "в пределах возможного".

Что предшествовало:

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ЗеленскийоружиеГерманияроссийско-украинская война
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