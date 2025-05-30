Зеленский о передаче Taurus Украине: Есть темы, которые договорились не обсуждать публично
Пятница, 30 мая 2025, 10:11
Президент Владимир Зеленский намекнул, что диалог с Германией по ракетам Taurus продолжается, но дал понять, что все обсуждения происходят конфиденциально и за кулисами.
Источник: Зеленский в интервью RTL, сообщает "Европейская правда"
Детали: Комментируя вопрос возможных поставок этих дальнобойных крылатых ракет, Зеленский сказал: "Мы работаем в этом направлении".
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Прямая речь Зеленского: "Есть определенные темы, по которым мы с канцлером Мерцом договорились не обсуждать их публично. Я пообещал ему это и придерживаюсь обещания".
Мерц, со своей стороны, заявлял, что не исключает поставки крылатых ракет – "в пределах возможного".
Что предшествовало:
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- В прошлом Мерц высказывался за поставки крылатых ракет Taurus в Украину. С момента прихода к власти в начале мая правительство Мерца решило ограничить публичную информацию о том, какие системы вооружения оно будет поставлять Украине.
- В Германии в среде руководящего блока ХДС/ХСС все чаще раздаются призывы предоставить Украине Taurus.