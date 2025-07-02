В Госдепе отрицают свою причастность к решениям о поставках помощи в Украину

Государственный департамент США отрицает свою причастность к любым решениям по поставкам военной помощи в Украину.

Источник: "Укринформ" и "Суспільне" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс во время пресс-брифинга

Детали: В ответ на просьбу прокомментировать, какую роль играет Государственный департамент в ситуации вокруг приостановления военной помощи Украине, Брюс ответила, что главным звеном Госдепа является дипломатия.

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"Мы не принимаем решений по поставкам оружия или управления им", – добавила она и посоветовала обращаться за разъяснениями в Министерство обороны.

В то же время пресс-секретарь подчеркнула, что приоритет президента Трампа – "завершить войну между Россией и Украиной путем прочного урегулирования путем переговоров и немедленного прекращения огня в начале".

Она также повторила позицию, озвученную ранее Белым домом о том, что это решение было принято, "чтобы поставить интересы Америки на первое место" после осмотра, проведенного Министерством обороны о наличии оружия.

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Кроме того, Брюс добавила, что утверждение о том, что "украинцы узнали о паузе в военной поддержке из новостей – не совсем правда". Она уточнила, что возможно "какие-то украинцы узнали об этом из новостей", однако "коммуникационные линии" между США и Украиной остаются надежными.

Брюс не отметила, кто именно "должен был донести новости", но заявила, что такой разговор "имел место" из-за важности соответствующего проекта для США.

Что предшествовало: