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В Госдепе отрицают свою причастность к решениям о поставках помощи в Украину

Татьяна ОлейникСреда, 2 июля 2025, 23:35
В Госдепе отрицают свою причастность к решениям о поставках помощи в Украину
Темми Брюс. Фото: Getty Images

Государственный департамент США отрицает свою причастность к любым решениям по поставкам военной помощи в Украину.

Источник: "Укринформ" и "Суспільне" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс во время пресс-брифинга

Детали: В ответ на просьбу прокомментировать, какую роль играет Государственный департамент в ситуации вокруг приостановления военной помощи Украине, Брюс ответила, что главным звеном Госдепа является дипломатия.

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"Мы не принимаем решений по поставкам оружия или управления им", – добавила она и посоветовала обращаться за разъяснениями в Министерство обороны.

В то же время пресс-секретарь подчеркнула, что приоритет президента Трампа – "завершить войну между Россией и Украиной путем прочного урегулирования путем переговоров и немедленного прекращения огня в начале".

Она также повторила позицию, озвученную ранее Белым домом о том, что это решение было принято, "чтобы поставить интересы Америки на первое место" после осмотра, проведенного Министерством обороны о наличии оружия.

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Кроме того, Брюс добавила, что утверждение о том, что "украинцы узнали о паузе в военной поддержке из новостей – не совсем правда". Она уточнила, что возможно "какие-то украинцы узнали об этом из новостей", однако "коммуникационные линии" между США и Украиной остаются надежными.

Брюс не отметила, кто именно "должен был донести новости", но заявила, что такой разговор "имел место" из-за важности соответствующего проекта для США.

Что предшествовало:

  • Во вторник в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
  • В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации США заботиться в первую очередь о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.

СШАпомощь Украине
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