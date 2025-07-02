Зеленский: На рабочих уровнях Украина и США выясняют все детали по оборонной поддержке
Президент Владимир Зеленский говорит, что сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки.
Источник: глава государства в вечернем обращении
Прямая речь: "Были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, об отношениях с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности компонента ПВО. Так или иначе мы должны обеспечить защиту для наших людей".
Что предшествовало: В Министерстве обороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединенных Штатов и запросили телефонный разговор с коллегами в США.
Предыстория:
- РоІітісо и NBC News со ссылкой на источники сообщили, что Пентагон приостановил поставки некоторых противовоздушных ракет и других боеприпасов в Украину, среди которых перехватчики Patriot, высокоточные ракеты GMLRS и другие важные системы, из-за опасений, что запасы оружия США слишком сократились.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало временно поверенного в делах США в Украине Джона Гинкеля для разговора о военной помощи Америки.
- В июне украинская сторона передала министру финансов США Скотту Бессенту список необходимого оружия, которое Украина готова купить у США.
- Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом планирует обсудить потенциальную покупку у США оборонного пакета для Украины.
- А 25 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге Трамп сказал, что проверит, сможет ли предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, но подчеркнул, что США они тоже нужны.