Зеленский: На рабочих уровнях Украина и США выясняют все детали по оборонной поддержке

Президент Владимир Зеленский говорит, что сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки.

Источник: глава государства в вечернем обращении

Прямая речь: "Были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, об отношениях с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности компонента ПВО. Так или иначе мы должны обеспечить защиту для наших людей".

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Что предшествовало: В Министерстве обороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединенных Штатов и запросили телефонный разговор с коллегами в США.

Предыстория: