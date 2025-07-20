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Азербайджан готовит иск против России из-за авиакатастрофы возле Актау

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 20 июля 2025, 08:40
Азербайджан готовит иск против России из-за авиакатастрофы возле Актау
Фото: Getty Images

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готовит документы для обращения в международные судебные инстанции против России в связи с катастрофой самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возле Актау.

Источник: Minval, "Европейская правда"

Детали: По словам Алиева, обстоятельства инцидента "ясны, как божий день", однако уже семь месяцев Азербайджан не получает никакого содержательного ответа от российской стороны.

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Генеральный прокурор Азербайджана, отметил Алиев, направляет запросы председателю Следственного комитета России, но в ответ слышит только одно: "Расследование продолжается". Президент Азербайджана назвал такую позицию контрпродуктивной и подтвердил намерение официального Баку обратиться к международному правосудию.

По его словам, Азербайджан проинформировал Россию о подготовке досье для подачи соответствующего иска.

Алиев напомнил, что расследование авиакатастрофы малайзийского "Боинга" длилось более десяти лет.

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"Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна победить. И, к сожалению, ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном", – сказал он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан имеет четкое понимание того, что произошло с самолетом AZAL, и российские официальные лица также располагают этой информацией. "Возникает вопрос: почему они не поступают так, как поступил бы любой сосед в подобной ситуации?" – отметил он.

Алиев заявил, что Азербайджан требует от России признания вины, привлечения к ответственности виновных в сбивании самолета, выплаты компенсаций семьям погибших, а также возмещения убытков, понесенных компанией AZAL.

25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет был обстрелян с земли.

4 февраля собеседник в правительстве Азербайджана сообщил агентству Reuters, что в стране есть точное подтверждение того, что самолет был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".

В начале июля азербайджанские журналисты показали запись, на которой слышен приказ открыть огонь по рейсу AZAL.

АзербайджанРосcияавиа
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