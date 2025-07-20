На фронте произошло более 120 боев, враг наиболее активен на трех направлениях – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 122 боевых столкновения, самым активным направлением остается Покровское, где зафиксировано 36 вражеских атак, на Лиманском направлении произошло 20 боев, на Северо-Слобожанском и Курском – 18.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 18 боестолкновений, из которых пять продолжаются. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 12 управляемых бомб, осуществил 229 артиллерийских обстрелов.

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На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал четыре раза, в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка и Старица.

На Купянском направлении враг осуществил четыре наступательных действия в районе Кондрашевки, Зеленого Гая и в направлении Купянска, одно боевое столкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 17 штурмов противника в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголове, Торское и в направлении Серебрянки, три боевых столкновения продолжаются.

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На Северском направлении враг шесть раз атаковал в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григоровки, три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в направлении Предтечиного.

На Торецком направлении произошло восемь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Катериновки, две атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверовое, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда. Защитники отразили 34 штурма, еще два боестолкновения продолжаются.

В воскресенье на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 209 оккупантов, из которых 130 – безвозвратно.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка и Новополь. Еще три боевые столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по населенным пунктам Плавни и Приморское.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение, кроме того, враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Одрадокаменке.