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На Харьковщине мужчина ворвался в помещение ТЦК и ударил правоохранителя – полиция

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 июля 2025, 23:12
На Харьковщине мужчина ворвался в помещение ТЦК и ударил правоохранителя – полиция
иллюстративное фото Getty Images

В Харьковской области местный житель ворвался в помещение районного ТЦК и СП и ударил правоохранителя, нападавший был задержан.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Инцидент произошел 20 июля в 01:45 в с. Кегичевка Берестинского района.

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Во время несения службы сотрудники полиции проверяли документы местного жителя, который согласно базе данных, находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации. Мужчина был передан в Берестинский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего оформления соответствующих материалов.

Дословно: "В это время в помещение РТЦК и СП ворвался 20-летний местный житель. Молодой человек вел себя агрессивно и сопротивлялся полицейским – ударил одного из правоохранителей. В результате полицейский получил телесные повреждения".

Детали: Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту нападения следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Харьковская областьТЦКполиция
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