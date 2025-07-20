На Харьковщине мужчина ворвался в помещение ТЦК и ударил правоохранителя – полиция
В Харьковской области местный житель ворвался в помещение районного ТЦК и СП и ударил правоохранителя, нападавший был задержан.
Источник: полиция Харьковской области
Детали: Инцидент произошел 20 июля в 01:45 в с. Кегичевка Берестинского района.
Во время несения службы сотрудники полиции проверяли документы местного жителя, который согласно базе данных, находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации. Мужчина был передан в Берестинский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего оформления соответствующих материалов.
Дословно: "В это время в помещение РТЦК и СП ворвался 20-летний местный житель. Молодой человек вел себя агрессивно и сопротивлялся полицейским – ударил одного из правоохранителей. В результате полицейский получил телесные повреждения".
Детали: Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту нападения следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.