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НАБУ в июле провело обыски у экс-заместителя Ермака Шурмы в Германии – источники УП

Ирина Балачук, Михаил ТкачПятница, 25 июля 2025, 10:34
НАБУ в июле провело обыски у экс-заместителя Ермака Шурмы в Германии – источники УП
Ростислав Шурма. Фото ОП

В середине июля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по месту жительства экс-заместителя главы ОП, который был куратором Офиса президента Зеленского над всей экономикой страны, Ростислава Шурмы в пригороде немецкого Мюнхена.

Источник: статья Украинской правды ""Ночью бьют россияне. Днем – свои". Почему президент Зеленский решил не побеждать коррупцию, а победить борцов с коррупцией?

Дословно из статьи: "Как утверждают собеседники УП среди народных депутатов, утром 15 июля Шурма позвонил одному из высокопоставленных сотрудников Офиса президента и сообщил, что по его адресу проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон".

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Детали: Отмечается, что это произошло почти сразу после того, как утих скандал вокруг самого высокопоставленного члена Кабинета министров, которого НАБУ и САП "заподозрили" в коррупции, – Алексея Чернышова.

По информации "Украинской правды", обыски у Шурмы стали одной из последних капель для президента, который через неделю после этого публично обвинил НАБУ и САП в "неэффективности" и подписал закон о существенном ограничении независимости этих органов.

"Офис президента обеспокоен тем, что к следственным действиям в доме Шурмы привлечены правоохранители Германии, которые, как известно, не соглашаются на такие меры без тщательной проверки всех надлежащих законных оснований. А учитывая, что фигуранты находятся за границей, дело приобретает международный масштаб. И если украинских детективов и прокуроров можно дискредитировать или взять под контроль с помощью парламента и генерального прокурора, то немецких – нет", – говорится в статье.

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По данным источников УП в правоохранительных органах, оба брата Шурмы (Ростислав и его брат Олег, который был фигурантом расследования редакции Бигус.Инфо о том, что государство платило за электроэнергию его солнечным станциям, которые находятся на оккупированной территории. Через месяц после публикации Бигус.Инфо стало известно, что НАБУ расследует госвыплаты оккупированным станциям из орбиты Шурмы, – ред.) в настоящее время проживают за границей и не приезжают в Украину.

Ростислав Шурма уехал в Германию как отец троих несовершеннолетних детей. Такую же причину для пересечения границы после рождения третьего ребенка получил и его брат Олег.  

По данным источников УП, Ростислав Шурма посещал украинскую конференцию по восстановлению в Риме 10–11 июля.  

Офис президентаНАБУобыски
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