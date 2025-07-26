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Всю ночь в Днепре раздавались взрывы: есть погибший

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 июля 2025, 01:48
Всю ночь в Днепре раздавались взрывы: есть погибший
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Всю ночь на 26 июля на фоне ракетной угрозы в Днепре раздавались взрывы, в городе есть погибший.

Источник: глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак, местные СМИ и паблики, городской голова Днепра Борис Филатов

Прямая речь Лысака: "Днепр. Взрывы".

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Детали: Местные СМИ и паблики сообщали о мощных взрывах, начиная с вечера 25 июля до утра 26.

В 5:02 в Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги, а в 5:23 – снова воздушную тревогу.

Обновлено: Утром 26 июля Филатов сообщил о погибшем в результате атаки россиян на Днепр.

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Прямая речь Филатова: "К сожалению, в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего".

Детали: В 5:50 в Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги.

Днепрвзрыв
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