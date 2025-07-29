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Греция выразила протест Албании из-за карты с "историческими албанскими территориями"

Олег Павлюк, Иван ДьяконовВторник, 29 июля 2025, 02:45
Греция выразила протест Албании из-за карты с историческими албанскими территориями
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Греции в понедельник выразило протест Албании из-за публикации в официальной газете Министерства обороны карты, где часть греческой территории изображена как албанская.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsbomb.gr

Детали: Возмущение Афин вызвала публикация статьи в официальном журнале Министерства обороны Gazeta Ushtria по случаю 147-й годовщины Берлинского конгресса.

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Статья сопровождалась картой, на которой некоторые территории Греции, в частности исторические области Корфу, Эпир и Гревена, обозначены как "исторические албанские территории". В материале Берлинский конгресс 1878 года называют "исторической несправедливостью" по отношению к албанцам.

 

Греческая сторона подчеркнула, что в то время Албании как независимого государства еще не существовало, а Эпир и Гревена находились под управлением Османской империи и были населены преимущественно греческим населением.

По словам представителя правительства Греции Павлоса Маринакиса, позиция Афин заключается в том, что карта, на которой части Греции обозначены как территории "исторической Албании", является неисторической, и МИД передал Албании соответствующую ноту протеста.

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"Греция подчеркивает во всех направлениях, что в период, когда предпринимаются усилия для укрепления отношений между двумя странами, такие публикации могут иметь только негативное влияние", – добавил Маринакис.

Это не первый случай напряженных отношений между Грецией и Албанией.

Несколько лет назад Албания и Греция начали сотрудничать по ряду двусторонних вопросов, но все изменилось, когда Фреди Беллери, этнический грек, избранный мэром города Химара в Албании, был арестован в мае 2023 года и осужден за подкуп избирателей в июле 2024 года.

В 1940 году Греция приняла закон об объявлении состояния войны между двумя государствами после того, как итальянские оккупационные войска в Албании напали на Грецию. Греческий парламент до сих пор не отменил его, несмотря на то, что две страны подписали договор о дружбе в начале 1990-х годов.

ГрецияАлбания
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