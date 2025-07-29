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Германия готовит военный заказ на 8500 бронетранспортеров и десятки самолетов – Bloomberg

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникВторник, 29 июля 2025, 20:27

Германия готовит более 60 военных заказов для утверждения парламентом до конца этого года, в частности на покупку 20 истребителей Eurofighter, до 5000 бронетранспортеров Boxer и не менее 3500 бронетранспортеров Patria Oyj.

Источник: об этом агентству Bloomberg сообщили источники, передает "Европейская правда"

Детали: Как отметили источники, министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник проинформировал законодателей о приоритетах правительства по превращению вооруженных сил Германии в сильнейшую в Европе армию.

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В среду кабинет министров Германии планирует утвердить среднесрочный финансовый план, согласно которому годовой бюджет на оборону будет увеличен более чем вдвое, до 162 млрд евро в течение четырех лет.

Собеседники агентства отметили, что расходы Германии на оборону будут в основном направлены на Европу, поскольку канцлер Фридрих Мерц стремится переориентировать военные расходы на региональных производителей, чтобы сделать континент более независимым от США.

На первом месте в списке военных закупок будет приобретение 20 дополнительных истребителей Eurofighter по контракту на сумму до 3 млрд евро, сообщили источники.

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Еще Берлин планирует заказать до 5000 бронированных автомобилей Boxer в различных конфигурациях у отечественных производителей KNDS и Rheinmetall, а также не менее 3500 бронированных модульных автомобилей Patria у финской оборонной компании с одноименным названием.

Кроме бронированных машин, министерство обороны рассматривает возможность приобретения нескольких сотен танков Leopard 2 у KNDS и Rheinmetall, добавили собеседники.

Министерство обороны также разрабатывает стратегию использования беспилотных летательных аппаратов, которая приведет к размещению заказов на несколько миллиардов евро у немецких производителей, таких как Helsing или Quantum Systems, сообщили источники.

Кроме того, учитывая зависимость Европы от США в большинстве военных коммуникаций через спутники, Германия планирует инвестировать более 15 млрд евро в модернизацию своей военной спутниковой инфраструктуры в течение ближайших лет, добавили источники.

Кроме того, по данным СМИ, к 2029 году Вооруженные силы Германии хотят иметь в своем арсенале первые беспилотные летательные аппараты, способные поражать цели в глубине вражеской территории.

Сообщалось также, что Германия потратит до 2 млрд евро на модернизацию авиабазы НАТО в Бюхеле в земле Рейнланд-Пфальц, что значительно дороже, чем планировалось.

Германия
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