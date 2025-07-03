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Из атакованной российскими БпЛА многоэтажки в Одессе спасатели эвакуировали 50 человек

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 июля 2025, 06:02
Из атакованной российскими БпЛА многоэтажки в Одессе спасатели эвакуировали 50 человек
фото: ГСЧС

Спасатели эвакуировали 50 человек, среди которых двое детей, из атакованного российскими дронами многоэтажного дома в Одессе. Четыре человека пострадали.

Источник: ГСЧС

Детали: В ГСЧС отметили, что в результате вражеской атаки поврежден 9-этажный дом, возник пожар с 7 по 9 этажи.

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Дословно ГСЧС: "Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники. К сожалению, есть четверо пострадавших".

ОдессабеспилотникиГСЧС
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