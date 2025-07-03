Россияне атаковали из дронов 2 пожилых людей в Херсоне
Два человека получили ранения в результате российских атак дронами в Херсоне рано утром 3 июля.
Источник: Херсонская ГВА в Telegram
Дословно власти: "Около 6:00 российские оккупанты с беспилотника сбросили взрывчатку на 74-летнего херсонца в Днепровском районе. Мужчина получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, обломочные ранения".
Детали: Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Дополнено: Позже в ГВА сообщили о еще одной пострадавшей из-за атаки российского беспилотника.
"Сотрудники полиции доставили в больницу 75-летнюю женщину. Примерно в 7:00 ее атаковал вражеский беспилотник в Днепровском районе. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Состояние легкое", – сообщили в городской администрации.
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Предыстория:
- Четыре человека получили ранения в результате российской атаки с беспилотника в поселке Антоновка на Херсонщине утром 2 июля.