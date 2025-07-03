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Россияне атаковали из дронов 2 пожилых людей в Херсоне

Ирина БалачукЧетверг, 3 июля 2025, 07:27
Россияне атаковали из дронов 2 пожилых людей в Херсоне
Фото иллюстративное из Getty images

Два человека получили ранения в результате российских атак дронами в Херсоне рано утром 3 июля.

Источник: Херсонская ГВА в Telegram

Дословно власти: "Около 6:00 российские оккупанты с беспилотника сбросили взрывчатку на 74-летнего херсонца в Днепровском районе. Мужчина получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, обломочные ранения".

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Детали: Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Дополнено: Позже в ГВА сообщили о еще одной пострадавшей из-за атаки российского беспилотника.

"Сотрудники полиции доставили в больницу 75-летнюю женщину. Примерно в 7:00 ее атаковал вражеский беспилотник в Днепровском районе. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Состояние легкое", – сообщили в городской администрации.

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Предыстория:

Херсонбеспилотники
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