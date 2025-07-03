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Утренний удар по Полтаве: пылало здание ТЦК, 2 погибших, 11 раненых

Станислав ПогориловЧетверг, 3 июля 2025, 10:33
Утренний удар по Полтаве: пылало здание ТЦК, 2 погибших, 11 раненых
фото: ГСЧС Полтавщины

В четверг утром россияне атаковали Полтаву беспилотниками, в результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар. Есть погибшие и раненые.

Источник: Сухопутные войска в Facebook, председатель Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram, Telegram-канал "Полтава новини сирена"

Дословно: "Сегодня, 3 июля около 9.00 враг нанес удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП".

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Детали: Военные сообщили, что из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома.

 
фото: Telegram-канал "Полтава новини сирена"

"К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.

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Обновлено. Председатель Полтавской ОГА Владимир Когут сообщил, что по предварительной информации погибли 2 человека, 11 - ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы.

Что предшествовало: Утром 3 июля Полтаву атаковали вражеские беспилотникики, во время воздушной тревоги в городе были слышны звуки взрывов.

ПолтавабеспилотникиТЦКжертвы
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