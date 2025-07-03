В Одессе количество пострадавших в результате российской атаки возросло до шести
Четверг, 3 июля 2025, 10:56
ГСЧС завершила ликвидацию последствий ночной атаки дронов на Одессу. В результате удара по жилой девятиэтажке пострадали шесть человек, среди них двое детей.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Спасатели завершили работы по ликвидации последствий российской атаки по Одессе".
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Детали: Сообщается, что в результате вражеских ударов ранения получили шесть человек. Еще 11 человек удалось спасти.
"Желаем каждому и каждой скорейшего выздоровления", – добавили в ГСЧС.
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Напомним:
- В ночь на 3 июля в Одессе на фоне угрозы вражеских беспилотников прогремели взрывы. Позже стало известно о повреждении 9-этажки в результате атаки дронов, 50 человек эвакуировали.