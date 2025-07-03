В Одессе количество пострадавших в результате российской атаки возросло до шести

ГСЧС завершила ликвидацию последствий ночной атаки дронов на Одессу. В результате удара по жилой девятиэтажке пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Спасатели завершили работы по ликвидации последствий российской атаки по Одессе".

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Детали: Сообщается, что в результате вражеских ударов ранения получили шесть человек. Еще 11 человек удалось спасти.

фото: ГСЧС

"Желаем каждому и каждой скорейшего выздоровления", – добавили в ГСЧС.

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Напомним: