Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрывы под Житомиром 2 июля: всего 82 пострадавших, из них 38 в больнице

Ирина БалачукЧетверг, 3 июля 2025, 10:59
Взрывы под Житомиром 2 июля: всего 82 пострадавших, из них 38 в больнице
Последствия взрыва вблизи с. Березина на Житомирщине 2 июля. Фото из Facebook АО "Житомироблэнерго"

82 человека пострадали в результате взрывов в селе Березина, что вблизи Житомира, 2 июля, из них 38 находятся в больницах, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Источник: глава области в эфире единого марафона новостей утром 3 июля, полиция Житомирской области в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Бунечко: "На сегодня мы имеем 2 погибших подтвержденных. Второго человека деблокировали ночью спасатели. На данный момент есть 82 пострадавших. 38 человек, из которых 4 детей, в больнице. Все они с травмами средней тяжести".

Реклама:

Детали: Глава ОВА также добавил, что пострадали около 100 домовладений, из них около четверти разрушены полностью. 

 
Последствия взрыва вблизи с. Березина на Житомирщине 2 июля. Фото из Facebook АО "Житомироблэнерго"

"Но государство вместе с областной и местной властью полностью компенсируют стоимость жилья, которое было потеряно. Сейчас работают комиссии для установления абсолютной стоимости разрушенных домовладений", – заверил Бунечко.  

 
Последствия взрыва вблизи с. Березина на Житомирщине 2 июля. Фото из Facebook АО "Житомироблэнерго"

Он отказался комментировать, что вызвало такие мощные взрывы, сославшись на запрет правоохранителей.

РЕКЛАМА:

"С самого утра мы сегодня работали вместе с правоохранителями, и все-таки сделали вывод, что правоохранители закрыли любую информацию, и пока я не имею права комментировать. В ближайшее время мы к этому вернемся. Уголовное дело было возбуждено и внесено в ЕРДР ночью", – сказал Бунечко, не уточнив, по какой статье открыли производство.

"Украинская правда" пыталась уточнить статью в полиции Житомирщины, но там сообщили, что пока этот вопрос не комментируют.

Предыстория:

Житомирская областьвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина нанесла удар по заводу в Чувашии, который производит компоненты для российского вооружения
фотоСырский поехал в Харьковскую область, где "есть угроза новых наступлений" РФ
видеоВ Техасе 24 человека погибли из-за наводнений, пропали более 20 девочек из летнего лагеря
Трамп после "хорошего" разговора с Зеленским заверил, что будет помогать Украине
Воздушные силы: РФ атаковала 322 беспилотниками, основной удар – по Староконстантинову
ССО поразили аэродром "Борисоглебск", где базируются российские истребители
Все новости...
Житомирская область
За мэра Бердичева, которого поймали на взятке, внесли залог
Суд арестовал мэра Бердичева, которого подозревают во взяточничестве, и определил залог
Полиция задержала мэра Бердичева по подозрению в получении взятки
Последние новости
17:18
Украина заключила соглашения с США и Данией о совместном производстве вооружений и дронов
17:07
BlackRock прекратила переговоры об инвестиционном фонде для Украины после победы Трампа
17:01
Россияне утром обстреляли Херсонскую область: погибла 70-летняя женщина
16:54
Посольство России в Швеции пережило очередной налет дрона
16:52
Английский "Ливерпуль" выплатит семье погибшего в ДТП Жоты всю зарплату за два года контракта
16:45
Украина нанесла удар по заводу в Чувашии, который производит компоненты для российского вооружения
16:34
Москва усиливает военное присутствие в Армении на фоне напряжённости с Азербайджаном – ГУР
16:26
Холоднее всего за последние 50 лет: во Львове зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха
16:23
Часть Чугуева без света после российской атаки - мэр
16:14
В Херсоне погиб мужчина из-за российской атаки с дрона
Все новости...
Реклама:
Реклама: