Взрывы под Житомиром 2 июля: всего 82 пострадавших, из них 38 в больнице

Последствия взрыва вблизи с. Березина на Житомирщине 2 июля. Фото из Facebook АО "Житомироблэнерго"

82 человека пострадали в результате взрывов в селе Березина, что вблизи Житомира, 2 июля, из них 38 находятся в больницах, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Источник: глава области в эфире единого марафона новостей утром 3 июля, полиция Житомирской области в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Бунечко: "На сегодня мы имеем 2 погибших подтвержденных. Второго человека деблокировали ночью спасатели. На данный момент есть 82 пострадавших. 38 человек, из которых 4 детей, в больнице. Все они с травмами средней тяжести".

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Детали: Глава ОВА также добавил, что пострадали около 100 домовладений, из них около четверти разрушены полностью.

Последствия взрыва вблизи с. Березина на Житомирщине 2 июля. Фото из Facebook АО "Житомироблэнерго"

"Но государство вместе с областной и местной властью полностью компенсируют стоимость жилья, которое было потеряно. Сейчас работают комиссии для установления абсолютной стоимости разрушенных домовладений", – заверил Бунечко.

Последствия взрыва вблизи с. Березина на Житомирщине 2 июля. Фото из Facebook АО "Житомироблэнерго"

Он отказался комментировать, что вызвало такие мощные взрывы, сославшись на запрет правоохранителей.

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"С самого утра мы сегодня работали вместе с правоохранителями, и все-таки сделали вывод, что правоохранители закрыли любую информацию, и пока я не имею права комментировать. В ближайшее время мы к этому вернемся. Уголовное дело было возбуждено и внесено в ЕРДР ночью", – сказал Бунечко, не уточнив, по какой статье открыли производство.

"Украинская правда" пыталась уточнить статью в полиции Житомирщины, но там сообщили, что пока этот вопрос не комментируют.

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