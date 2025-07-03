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В результате удара по Полтаве пострадали двое военных ТЦК и двое работниц ВСУ

Анастасия ПроцЧетверг, 3 июля 2025, 12:15
В результате удара по Полтаве пострадали двое военных ТЦК и двое работниц ВСУ
фото:ГСЧС

3 июля в результате удара дронами по территории городского и областного ТЦК и САП в Полтаве пострадали двое военных ТЦК и СП и двое работниц ВСУ.

Источник: представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире "Суспільне.Студія"

Прямая речь: "Было два попадания: одно из них на территорию Полтавского городского ТЦК и СП, второе - на территорию Полтавского областного ТЦК и СП. Оба военные объекты расположены в достаточно плотной городской застройке.

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И поэтому, как следствие, среди пострадавших много гражданских лиц, которые находились неподалеку от административных зданий. Из числа пострадавших 2 военных ТЦК и 2 работницы ВСУ, которые там работали. Есть ли среди погибших военные, сообщим позже. Есть угроза повторных ударов".

Детали: Также спикер добавил, что таким образом Россия целенаправленно пытается сорвать мобилизационный процесс в Украине. По его словам, в последние дни враг начал практиковать такие удары именно с этой целью. В то же время он отметил, что остановить мобилизацию не удастся, поэтому "откупоривать шампанское" российским военным и их сторонникам еще рано.

Что предшествовало:

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  • В четверг утром россияне атаковали Полтаву беспилотниками, в результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар, погибли 2 человека, еще 11 - ранены.

ПолтаваТЦК
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