В результате удара по Полтаве пострадали двое военных ТЦК и двое работниц ВСУ

3 июля в результате удара дронами по территории городского и областного ТЦК и САП в Полтаве пострадали двое военных ТЦК и СП и двое работниц ВСУ.

Источник: представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире "Суспільне.Студія"

Прямая речь: "Было два попадания: одно из них на территорию Полтавского городского ТЦК и СП, второе - на территорию Полтавского областного ТЦК и СП. Оба военные объекты расположены в достаточно плотной городской застройке.

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И поэтому, как следствие, среди пострадавших много гражданских лиц, которые находились неподалеку от административных зданий. Из числа пострадавших 2 военных ТЦК и 2 работницы ВСУ, которые там работали. Есть ли среди погибших военные, сообщим позже. Есть угроза повторных ударов".

Детали: Также спикер добавил, что таким образом Россия целенаправленно пытается сорвать мобилизационный процесс в Украине. По его словам, в последние дни враг начал практиковать такие удары именно с этой целью. В то же время он отметил, что остановить мобилизацию не удастся, поэтому "откупоривать шампанское" российским военным и их сторонникам еще рано.

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