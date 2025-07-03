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На Курщине ликвидировали замкомандующего ВМФ РФ, чья бригада причастна к казням бойцов ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 июля 2025, 13:06
На Курщине ликвидировали замкомандующего ВМФ РФ, чья бригада причастна к казням бойцов ВСУ
Михаил Гудков. фото из открытых источников

В России сообщили о гибели заместителя главкома ВМФ РФ, "Героя России" Михаила Гудкова, в соцсетях пишут что он вместе с другими российскими офицерами погиб в результате удара Сил обороны по пункту управления ВС РФ в Курской области.

Источник: губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко, "Милитарный"

Детали: Кожемяко сообщил, что экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской бригады морской пехоты Гудков "погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами" в Курской области.

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В некоторых пабликах, связанных с российской армией, сообщали, что он вместе с другими высшими офицерами погиб в результате удара по передовому пункту управления, вероятно, на Курщине.

155-я бригада морской пехоты причастна к казням украинских военнопленных. В частности взятые в плен морпехи этой бригады подтверждали, что убивают или видели убийства пленных воинов ВСУ.

В марте 2025 года Гудкова назначили заместителем командующего ВМФ РФ.

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