Генштаб подтвердил поражение завода "Энергия" в городе Елец Липецкой области
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение объекта военно-промышленного комплекса врага – завода "Энергия" в городе Елец Липецкой области России.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Дословно: "В рамках снижения наступательных возможностей Вооруженных сил российского агрессора, в ночь на 3 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО „Энергия" (Елец, Липецкая область РФ), занимающегося обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для средств поражения Вооруженных сил Российской Федерации".
Детали: По данным Генштаба, предприятие, в частности, изготавливало элементы питания для так называемых универсальных модулей планирования и коррекции – разработок, которые позволяют превратить обычные свободнопадающие авиабомбы на управляемые с большей дальностью и точностью.
Кроме того, завод обеспечивал производство батарей и аккумуляторов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования Х-35У, а также энергетических систем для других видов специализированного вооружения.
Отмечается, что на территории завода зафиксированы взрывы, производственные мощности остановлены. Окончательные результаты удара пока уточняются.
Что предшествовало:
- Утром 3 июля российские власти сообщили об атаке дронов на четыре области, в частности, взрывы слышали в городах Липецк и Елец Липецкой области – в первом расположен военный аэродром, во втором - завод аккумуляторов.