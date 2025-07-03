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Генштаб подтвердил поражение завода "Энергия" в городе Елец Липецкой области

Анастасия ПроцЧетверг, 3 июля 2025, 15:26
Генштаб подтвердил поражение завода Энергия в городе Елец Липецкой области
фото: Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение объекта военно-промышленного комплекса врага – завода "Энергия" в городе Елец Липецкой области России.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "В рамках снижения наступательных возможностей Вооруженных сил российского агрессора, в ночь на 3 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО „Энергия" (Елец, Липецкая область РФ), занимающегося обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для средств поражения Вооруженных сил Российской Федерации".

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Детали: По данным Генштаба, предприятие, в частности, изготавливало элементы питания для так называемых универсальных модулей планирования и коррекции – разработок, которые позволяют превратить обычные свободнопадающие авиабомбы на управляемые с большей дальностью и точностью.

Кроме того, завод обеспечивал производство батарей и аккумуляторов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования Х-35У, а также энергетических систем для других видов специализированного вооружения.

Отмечается, что на территории завода зафиксированы взрывы, производственные мощности остановлены. Окончательные результаты удара пока уточняются.

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Что предшествовало:

  • Утром 3 июля российские власти сообщили об атаке дронов на четыре области, в частности, взрывы слышали в городах Липецк и Елец Липецкой области – в первом расположен военный аэродром, во втором - завод аккумуляторов.

ГенштабРосcияроссийско-украинская война
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